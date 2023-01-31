Шпагина-Гвоздарева Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпагина-Гвоздарева Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпагин-Гвоздарев Георгий Федорович

Отец ребёнка: Шпагин-Гвоздарев Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.12.1898

Дочь: Гвоздарева Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Шпагин-Гвоздарев Федор Тимофеевич

Балобаново, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Гвоздарева Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Шпагин-Гвоздарев Федор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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