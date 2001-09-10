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Кожемякова Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1910

Дата смерти

27.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1910

Отец: Кожемяков Григорий

Мать: Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
10.06.1932

Дочь: Квитантова Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Квитантов Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
14.10.1934

Дочь: Квитантова Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Квитантов Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
22.10.1938

Сын: Квитантов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Квитантов Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
25.12.1950

Дочь: Квитантова Елена Филипповна

Отец ребёнка: Квитантов Филипп Гаврилович

Студенецкое поселение деревня Титовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квитантов Филипп Гаврилович

Смерть
27.09.1984
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