Кожемякова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1910
Дата смерти27.09.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1910
Отец: Кожемяков Григорий
Мать: Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
10.06.1932
Дочь: Квитантова Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Квитантов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
14.10.1934
Дочь: Квитантова Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Квитантов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
22.10.1938
Сын: Квитантов Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Квитантов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
25.12.1950
Дочь: Квитантова Елена Филипповна
Отец ребёнка: Квитантов Филипп Гаврилович
Студенецкое поселение деревня Титовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1984