Вандышев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вандышев Сергей Иванович

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Место рождения

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

05.07.1919

Дата смерти

04.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1919
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1939 по 1942
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1955
Электросталь, Электросталь, Московская область
Место жительства
По 1955
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
04.03.1996
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Место жительства
По 1996
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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