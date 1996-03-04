Вандышев Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения05.07.1919
Дата смерти04.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919
Место жительства
С 1939 по 1942
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1955
Электросталь, Электросталь, Московская область
Место жительства
По 1955
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
04.03.1996
Место жительства
По 1996