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Фаризян Латифа Коляевна

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Место рождения

Красносельский, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.07.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2005 г.р.

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносельский, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джавоян Ферик Алиханович

Красносельский, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.10.2005

Дочь: Джавоян Сима Фериковна

Отец ребёнка: Джавоян Ферик Алиханович

Красносельский, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
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