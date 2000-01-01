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Юркова Марфа Филипповна
Юркова Марфа Филипповна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Дата смерти
1854
Пол
Женский
Отец
Юрков Филипп Минин
1817 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Юрков Филипп Минин
Мать: не указана
Смерть
1854
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