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Юркова Марфа Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Юрков Филипп Минин

Мать: не указана

Смерть
1854
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