Куликов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения17.09.1863
Дата смерти24.07.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1863
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куликова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Анна Александровна
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
30.01.1887
Дочь: Доронина (Куликова) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Куликова (Жидкова) Мария Агаповна
Рождение ребёнка
22.03.1888
Мать ребёнка: Куликова (Жидкова) Мария Агаповна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Куликов Александр Иванович
Мать ребёнка: Куликова (Жидкова) Мария Агаповна
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Кутузова (Куликова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Куликова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Около 30.09.1902
Дочь: Михеева (Куликова (Соколова)) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Анна Александровна
Бракосочетание
1907
Жена: Куликова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
01.02.1908
Мать ребёнка: Куликова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Куликова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Анна Георгиевна
Смерть
24.07.1921
Омск, город Омск, Омская область