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Куликов Иван Ефимович

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

17.09.1863

Дата смерти

24.07.1921

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1844 г.р.

Жена

1867 г.р.
Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1863

Отец: Куликов Ефим Иванович

Мать: Куликова (Климова) Евдокия Ивановна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куликова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Анна Александровна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
1886

Жена: Куликова (Жидкова) Мария Агаповна

Рождение ребёнка
30.01.1887

Дочь: Доронина (Куликова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Куликова (Жидкова) Мария Агаповна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
22.03.1888

Сын: Куликов Василий Иванович

Мать ребёнка: Куликова (Жидкова) Мария Агаповна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Куликов Александр Иванович

Мать ребёнка: Куликова (Жидкова) Мария Агаповна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
1897

Жена: Куликова Анна Александровна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кутузова (Куликова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Анна Александровна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Куликов Петр Иванович

Мать ребёнка: Куликова Анна Александровна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 30.09.1902

Дочь: Михеева (Куликова (Соколова)) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Анна Александровна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
1907

Жена: Куликова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
01.02.1908

Сын: Куликов Николай Иванович

Мать ребёнка: Куликова Анна Георгиевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Куликова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Анна Георгиевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
24.07.1921
Омск, город Омск, Омская область

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