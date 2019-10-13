Каретникова (Никифорова) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретникова (Никифорова) Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1920

Дата смерти

13.10.2019

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1920

Отец: Никифоров Пётр Петрович

Мать: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каретников Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каретников Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
12.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каретников Дмитрий Сергеевич

Смерть
13.10.2019

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