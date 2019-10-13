Каретникова (Никифорова) Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1920
Дата смерти13.10.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каретников Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каретников Дмитрий Сергеевич
Смерть
13.10.2019