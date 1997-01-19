Орешина (Табелева) Елена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1933
Дата смерти19.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1933
Отец: Табелев Григорий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орешин Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орешин Анатолий Сергеевич
Лесной, город Лесной, Свердловская область
Смерть
19.01.1997
Похороны
Неизвестно