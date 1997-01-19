Орешина (Табелева) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешина (Табелева) Елена Григорьевна

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.10.1933

Дата смерти

19.01.1997

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1933

Отец: Табелев Григорий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орешин Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орешин Анатолий Сергеевич

Лесной, город Лесной, Свердловская область
Смерть
19.01.1997
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
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