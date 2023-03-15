(Дорофеева) Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дорофеева) Анастасия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорофеев Никита Максимович

Мать: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуся (Евдокия)

Отец ребёнка: Голубков Игнат Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Голубков Игнат Пименович

Смерть
Неизвестно
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
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