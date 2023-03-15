(Дорофеева) Анастасия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорофеев Никита Максимович
Мать: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуся (Евдокия)
Отец ребёнка: Голубков Игнат Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Голубков Игнат Пименович
Смерть
Неизвестно
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область