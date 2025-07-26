Прошин Алексей Афанасьевич 12.04.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прошин Алексей Афанасьевич

Автор
СК
Корсун С.

мужской, родился 12.04.1940, Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

умер 11.07.2025, Россия г.Краснодар

Отец
Прошин Афанасий Егорович1910 г.р.
Мать
Прошина (Корсунова) Евдокия14.03.1918 г.р.
Супруги
ВалентинаНеизвестно г.р.
Прошина (Груцяк) Галина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Дмитриева (Прошина) Елена Алексеевна23.04.1964 г.р.
Прошин Олег Алексеевич01.02.1968 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1940

Отец: Прошин Афанасий Егорович

Мать: Прошина (Корсунова) Евдокия

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прошина (Груцяк) Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Рождение ребёнка
23.04.1964

Дочь: Дмитриева (Прошина) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Прошина (Груцяк) Галина Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
01.02.1968

Сын: Прошин Олег Алексеевич

Мать ребёнка: Прошина (Груцяк) Галина Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Смерть
11.07.2025
Россия г.Краснодар

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