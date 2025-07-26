Прошин Алексей Афанасьевич
мужской, родился 12.04.1940, Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
умер 11.07.2025, Россия г.Краснодар
ОтецПрошин Афанасий Егорович1910 г.р.
МатьПрошина (Корсунова) Евдокия14.03.1918 г.р.
Супруги
ВалентинаНеизвестно г.р.
Прошина (Груцяк) Галина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Дмитриева (Прошина) Елена Алексеевна23.04.1964 г.р.
Прошин Олег Алексеевич01.02.1968 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1940
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Рождение ребёнка
23.04.1964
Дочь: Дмитриева (Прошина) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Прошина (Груцяк) Галина Ивановна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.02.1968
Мать ребёнка: Прошина (Груцяк) Галина Ивановна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
11.07.2025
Россия г.Краснодар