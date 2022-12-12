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Поткин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Поткин Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1911

Дочь: Уткина Капитолина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1914

Сын: Поткин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Поткин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1924

Сын: Поткин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1926

Дочь: Удалова София Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1929

Сын: Поткин Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1931

Дочь: Петешина Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1938
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