Поткин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Поткин Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1911
Дочь: Уткина Капитолина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1914
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Поткин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1924
Сын: Поткин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1926
Дочь: Удалова София Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1929
Сын: Поткин Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1931
Дочь: Петешина Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1938