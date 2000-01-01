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Мерекин Климентий Иванович

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Место рождения

д. Кондратьево

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мерекин Иван Степанович

Мать: Мерекина Екатерина

д. Кондратьево
Рождение ребёнка
1937

Сын: Мерекин Григорий Климентьевич

Мать ребёнка: Мерекина Феодора Леонтьевна

Военная служба
05.06.1941
Семеновский РВК, Горьковская обл., Семеновский р-н
Смерть
?.11.1941
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