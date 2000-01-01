Мерекин Климентий Иванович
Место рожденияд. Кондратьево
Дата рождения1911
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Мерекин Иван Степанович
Мать: Мерекина Екатерина
д. Кондратьево
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мерекин Григорий Климентьевич
Мать ребёнка: Мерекина Феодора Леонтьевна
Военная служба
05.06.1941
Семеновский РВК, Горьковская обл., Семеновский р-н
Смерть
?.11.1941