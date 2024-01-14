Вовк ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовк ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вовк Трифон

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Литвин (Вовк) Анна

Отец ребёнка: Вовк Трифон

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Халак (Вовк) Любовь

Отец ребёнка: Вовк Трифон

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Литвин) Ольга

Отец ребёнка: Вовк Трифон

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Литвин) Елена

Отец ребёнка: Вовк Трифон

Рождение ребёнка
1932

Сын: Литвин Василий

Отец ребёнка: Вовк Трифон

Смерть
Неизвестно

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