Вовк ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вовк Трифон
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Литвин (Вовк) Анна
Отец ребёнка: Вовк Трифон
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Халак (Вовк) Любовь
Отец ребёнка: Вовк Трифон
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Литвин) Ольга
Отец ребёнка: Вовк Трифон
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Литвин) Елена
Отец ребёнка: Вовк Трифон
Рождение ребёнка
1932
Сын: Литвин Василий
Отец ребёнка: Вовк Трифон
Смерть
Неизвестно