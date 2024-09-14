Яковлев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1946

Дата смерти

23.10.1974

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.10.1974

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