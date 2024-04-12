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Тихонов Георгий Радионович

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Место рождения

Татаурово, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

06.05.1918

Дата смерти

29.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1918

Отец: Тихонов Радион Васильевич

Мать: Тихонова Агния Тихоновна

Татаурово, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
08.10.1944

Дочь: Трескина Георгьевна Валентина

Мать ребёнка: Тихонова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1946

Сын: Тихонов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Тихонова Надежда Васильевна

Татаурово, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
21.04.1949

Сын: Тихонов Георгий Георгьевич

Мать ребёнка: Тихонова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
10.05.1950

Сын: Тихонов Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Тихонова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
10.05.1953

Сын: Тихонов Владимир Георгьевич

Мать ребёнка: Тихонова Надежда Васильевна

Смерть
29.12.1966
Татаурово, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
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