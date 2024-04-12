Тихонов Георгий Радионович
Место рождения
Дата рождения06.05.1918
Дата смерти29.12.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1918
Рождение ребёнка
08.10.1944
Дочь: Трескина Георгьевна Валентина
Мать ребёнка: Тихонова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
14.05.1946
Сын: Тихонов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Тихонова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
21.04.1949
Сын: Тихонов Георгий Георгьевич
Мать ребёнка: Тихонова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
10.05.1950
Сын: Тихонов Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Тихонова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
10.05.1953
Сын: Тихонов Владимир Георгьевич
Мать ребёнка: Тихонова Надежда Васильевна
Смерть
29.12.1966