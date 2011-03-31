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Фирсюк Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фирсюк Василий Михайлович

Мать: Фирсюк Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.06.1960

Сын: Фирсюк Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Фирсюк Надежда Никитична

Рождение ребёнка
28.02.1969

Сын: Фирсюк Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Фирсюк Надежда Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсюк Надежда Никитична

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