Фирсюк Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фирсюк Василий Михайлович
Мать: Фирсюк Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.06.1960
Сын: Фирсюк Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Фирсюк Надежда Никитична
Рождение ребёнка
28.02.1969
Сын: Фирсюк Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Фирсюк Надежда Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фирсюк Надежда Никитична