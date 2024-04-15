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Грибанов Иван Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грибанов Аким Павлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колтакова (Грибанова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Грибанова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибанов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Грибанова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибанов Николай Иванович

Мать ребёнка: Грибанова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибанова Анна

Смерть
Неизвестно

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