Грибанов Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грибанов Аким Павлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колтакова (Грибанова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Грибанова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибанов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Грибанова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибанов Николай Иванович
Мать ребёнка: Грибанова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грибанова Анна
Смерть
Неизвестно