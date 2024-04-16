Потапова (Кобелева) Дарья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Кобелева) Дарья Анатольевна

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

11.06.1991

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1969 г.р.

Муж

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1991

Отец: Кобелев Анатолий Владимирович

Мать: Кобелева Ольга Владимировна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.04.2016

Муж: Потапов Александр Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Александр Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Александр Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва

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