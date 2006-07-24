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Казадаева Никулина Людмила Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1939

Дата смерти

24.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1939

Отец: Никулин Семён Федорович

Мать: Никулина Саутова Елена Романовна

Рождение ребёнка
29.10.1962

Сын: Казадаев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Казадаев Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
16.03.1968

Сын: Казадаев Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Казадаев Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.09.1973

Дочь: Казадаева Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Казадаев Анатолий Григорьевич

Смерть
24.07.2006

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