Казадаева Никулина Людмила Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1939
Дата смерти24.07.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1939
Рождение ребёнка
29.10.1962
Сын: Казадаев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Казадаев Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
16.03.1968
Сын: Казадаев Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Казадаев Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.09.1973
Дочь: Казадаева Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Казадаев Анатолий Григорьевич
Смерть
24.07.2006