Солодовников Фёдор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Фёдор Александрович

Солодовников Фёдор Александрович

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

24.08.1909

Дата смерти

24.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1909

Отец: Солодовников Александр Харлампиевич

Мать: Солодовников (Марков) Евдокия Платоновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: (Солодовников) Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
07.01.1930

Сын: Солодовников Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.09.1933

Сын: Солодовников Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.01.1936

Сын: Солодовников Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
24.08.1944
Отсутствует в базе "Фамилио"

Мы используем куки для улучшения работы сайта.