Солодовников Фёдор Александрович
Место рождения
Дата рождения24.08.1909
Дата смерти24.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1909
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: (Солодовников) Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
07.01.1930
Сын: Солодовников Павел Фёдорович
Мать ребёнка: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
05.09.1933
Сын: Солодовников Борис Фёдорович
Мать ребёнка: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
29.01.1936
Сын: Солодовников Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
12.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична
Смерть
24.08.1944
Отсутствует в базе "Фамилио"