Тимошкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошкина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1941

Сын: Тимошкин Анатолий Данилович

Отец ребёнка: Тимошкин Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Николай Данилович

Отец ребёнка: Тимошкин Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошкина Таисия Даниловна

Отец ребёнка: Тимошкин Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Евгений Данилович

Отец ребёнка: Тимошкин Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Николай Данилович

Отец ребёнка: Тимошкин Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Виктор Данилович

Отец ребёнка: Тимошкин Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Сергей Данилович

Отец ребёнка: Тимошкин Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Владимир Данилович

Отец ребёнка: Тимошкин Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Валентин Данилович

Отец ребёнка: Тимошкин Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Александр Данилович

Отец ребёнка: Тимошкин Даниил

Смерть
Неизвестно
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