Тимошкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1941
Сын: Тимошкин Анатолий Данилович
Отец ребёнка: Тимошкин Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Николай Данилович
Отец ребёнка: Тимошкин Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошкина Таисия Даниловна
Отец ребёнка: Тимошкин Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Евгений Данилович
Отец ребёнка: Тимошкин Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Николай Данилович
Отец ребёнка: Тимошкин Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Виктор Данилович
Отец ребёнка: Тимошкин Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Сергей Данилович
Отец ребёнка: Тимошкин Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Владимир Данилович
Отец ребёнка: Тимошкин Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Валентин Данилович
Отец ребёнка: Тимошкин Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Александр Данилович
Отец ребёнка: Тимошкин Даниил
Смерть
Неизвестно