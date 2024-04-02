Пузыревский Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузыревский Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.2014

Сын: Пузыревский Илья Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.2016

Дочь: Пузыревская Ксения Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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