Пузыревский Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.2014
Сын: Пузыревский Илья Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.2016
Дочь: Пузыревская Ксения Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности