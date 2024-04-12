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Смельчаков Виктор Александрович

Место рождения

Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

26.01.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1891 ст.

Отец: Смельчаков Александр Гавриилович

Мать: Смельчакова Людмила Симеоновна

Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Крещение
28.01.1891 ст.
Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Восприемник: Соликамского уезда, Рождественского села Свято-Троицкой церкви священник Симеон Петров Красноперов
Восприемник
23.05.1901 ст.
Сайгатка, Осинский уезд, Пермская губерния
Михаил Родители: села Сайгатки запасный ефрейтор Петр Григориев Щелканов и законная жена его Матрона Севастианова
Образование
С 1901 по 1906
Пермь, Пермский, Пермский край
Окончил курс Пермского епархиального училища
Образование
С 1906 по 1907
Пермь, Пермский, Пермский край
Обучался в первом классе Пермской духовной семинарии
Работа или профессия
С 21.09.1912 ст.
Богородское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Псаломщик при Соборо-Богородицкой церкви
Восприемник
04.02.1913 ст.
Богородское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Виктор Родители: села Лобано-Богородского крестьянин Феодор Павлов Лобанов и законная жена его Александра Андреева
Бракосочетание
24.04.1915 ст.

Жена: Смельчакова Александра Александровна

Богородское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Поручители: По жениху: сын священника ефрейтор Александр Александров Смельчаков и потомственный дворянин Николай Николаев Константинов По невесте: псаломщик Пророко-Ильинской церкви с. Ильинского Гр... Показать все
Рождение ребёнка
29.02.1916 ст.

Сын: Смельчаков Борис Викторович

Мать ребёнка: Смельчакова Александра Александровна

Сретенское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
С 1916
Сретенское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Псаломщик при Сретенской церкви
Рождение ребёнка
06.05.1917 ст.

Дочь: Смельчакова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Смельчакова Александра Александровна

Сретенское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.06.1918 ст.

Сын: Смельчаков Владимир Викторович

Мать ребёнка: Смельчакова Александра Александровна

Сретенское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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