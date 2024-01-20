Ульянова Акулина Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянова Акулина Артемовна

Ульянова Акулина Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Василий Афанасьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ульянов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Афанасьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Ульянова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ульянов Василий Афанасьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.