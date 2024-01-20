Ульянова Акулина Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ульянов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ульянов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Ульянова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ульянов Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно