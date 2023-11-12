Клионер Абрам Лейзерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клионер Абрам Лейзерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Клионер Лейзер

Мать: Фейга

Смерть
Неизвестно
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