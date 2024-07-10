Волоцкая Авдотья Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: (Волоцкая) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Волоцкий Алексей Дмитриевич
г. Суздаль
Рождение ребёнка
03.10.1784
Отец ребёнка: Волоцкий Алексей Дмитриевич
Суздаль
Рождение ребёнка
1785
Сын: Богословский Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Волоцкий Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Волоцкий Евграф Алексеевич
Отец ребёнка: Волоцкий Алексей Дмитриевич
Алексино, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно