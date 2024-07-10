Волоцкая Авдотья Афонасьевна Около 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волоцкая Авдотья Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкий Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: (Волоцкая) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Волоцкий Алексей Дмитриевич

г. Суздаль
Рождение ребёнка
03.10.1784

Сын: Волоцкий Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Волоцкий Алексей Дмитриевич

Суздаль
Рождение ребёнка
1785

Сын: Богословский Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Волоцкий Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Волоцкий Евграф Алексеевич

Отец ребёнка: Волоцкий Алексей Дмитриевич

Алексино, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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