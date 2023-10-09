Безбородов Ермолай Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1807 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1826 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1827 ст.
Дочь: Исправникова (Безбородова) Прасковья Ермолаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно