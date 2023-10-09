Безбородов Ермолай Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезбородов Ермолай Прокофьевич

Безбородов Ермолай Прокофьевич

Место рождения

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

26.07.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1807 ст.

Отец: Безбородов Прокофий Абросимович

Мать: Безбородова (-) Дарья Кирилловна

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1826 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1827 ст.

Дочь: Исправникова (Безбородова) Прасковья Ермолаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.