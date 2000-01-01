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Обухов Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Обухов Яков Нефедович

Мать: Обухова Евдокия Саввовна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Неонила Александровна

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Обухов Родион Александрович

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Герасимовна

Смерть
1816
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