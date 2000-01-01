Обухов Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Обухов Яков Нефедович
Мать: Обухова Евдокия Саввовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Александровна
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Неонила Александровна
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Обухов Родион Александрович
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Герасимовна
Смерть
1816