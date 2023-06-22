Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоссейкина (Африканова) Анастасия Борисовна

Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Россейкина Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
19.01.1906

Сын: Россейкин Макарий Михайлович

Отец ребёнка: Россейкина Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
19.08.1911

Дочь: Россейкина Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Россейкина Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Россейкин Спиридон Михайлович

Отец ребёнка: Россейкина Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
14.01.1916

Сын: Россейкин Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Россейкина Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
26.08.1918

Дочь: Россейкина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Россейкина Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.