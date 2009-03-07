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Земеров Василий Анкудинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1961

Дата смерти

07.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1961

Отец: Земеров Анкудин Федорович

Мать: Земерова (Микушина) Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земерова Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
27.07.1984

Сын: Земеров Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Земерова Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
10.06.1988

Сын: Земеров Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Земерова Ирина Анатольевна

Смерть
07.03.2009
Бутка, Талицкий, Свердловская область

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