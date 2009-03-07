Земеров Василий Анкудинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1961
Дата смерти07.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1984
Мать ребёнка: Земерова Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
10.06.1988
Сын: Земеров Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Земерова Ирина Анатольевна
Смерть
07.03.2009
Бутка, Талицкий, Свердловская область