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Щербаков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1931

Дата смерти

21.07.1998

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1931

Отец: Щербаков Василий Егорович

Мать: Щербакова Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
01.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
21.07.1998
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