Щербаков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1931
Дата смерти21.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1931
Рождение ребёнка
01.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1998