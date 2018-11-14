Кожемякин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1956
Дата смерти14.11.2018
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1956
Отец: Кожемякин Михаил Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравцова Елена Владимировна
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
14.11.2018