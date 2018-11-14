Кожемякин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякин Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1956

Дата смерти

14.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1956

Отец: Кожемякин Михаил Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравцова Елена Владимировна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
14.11.2018
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