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Рыженков Афанасий Матвеевич

Место рождения

Порецкое, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Рыженков Матвей

Мать: Рыженкова Пелагия Семеновна

Порецкое, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыженков Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Рыженкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Рыженков Иван

Мать ребёнка: Рыженкова Евдокия Ивановна

Порецкое, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Рыженков Василий

Мать ребёнка: Рыженкова Евдокия Ивановна

Порецкое, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Карлова Мария

Мать ребёнка: Рыженкова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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