Рыженков Афанасий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Рыженков Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыженков Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: Рыженкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Рыженков Иван
Мать ребёнка: Рыженкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1901
Сын: Рыженков Василий
Мать ребёнка: Рыженкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Карлова Мария
Мать ребёнка: Рыженкова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно