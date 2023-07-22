Филин Агафон Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Филин Сергей Иванов
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Филина Агрипина Агафонова
Мать ребёнка: Степанида Ларионовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Филина Пелагея Агафонова
Мать ребёнка: Степанида Ларионовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Филин Евсей Агафонов
Мать ребёнка: Степанида Ларионовна
Смерть
Неизвестно