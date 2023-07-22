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Филин Агафон Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Филин Сергей Иванов

Мать: Василиса

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Филина Агрипина Агафонова

Мать ребёнка: Степанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Филина Пелагея Агафонова

Мать ребёнка: Степанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Филин Евсей Агафонов

Мать ребёнка: Степанида Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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