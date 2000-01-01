Боровков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Боровков Яков
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Боровкова Мария
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Боровков Пётр
Мать ребёнка: Боровкова Мария
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Боровков Дмитрий
Мать ребёнка: Боровкова Мария
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Мария
Работа или профессия
Неизвестно