Боровков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1824 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Боровков Яков

Мать: Боровкова Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Боровкова Мария

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Боровков Пётр

Мать ребёнка: Боровкова Мария

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Боровков Дмитрий

Мать ребёнка: Боровкова Мария

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
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