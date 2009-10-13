Носов Юрий 11.06.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носов Юрий

Место рождения

Тулюшка, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

11.06.1941

Дата смерти

13.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Тулюшка, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.03.1967

Дочь: Сосипатрова (Носова) Ирина

Мать ребёнка: Носова Галина

Рождение ребёнка
17.02.1971

Сын: Носов Андрей

Мать ребёнка: Носова Галина

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
13.10.2009
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь

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