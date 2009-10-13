Носов Юрий
Место рождения
Дата рождения11.06.1941
Дата смерти13.10.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1967
Дочь: Сосипатрова (Носова) Ирина
Мать ребёнка: Носова Галина
Рождение ребёнка
17.02.1971
Сын: Носов Андрей
Мать ребёнка: Носова Галина
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
13.10.2009
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь