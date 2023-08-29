Гаевая Раиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаевая Раиса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1947

Дата смерти

29.08.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1947

Отец: Гаевой Григорий Андреевич

Мать: Гаевая Анна Васильевна

Рождение ребёнка
21.07.1974

Дочь: Браун Марина Александровна

Отец ребёнка: Ковалев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
10.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.08.2023

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