Гаевая Раиса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1947
Дата смерти29.08.2023
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1947
Отец: Гаевой Григорий Андреевич
Мать: Гаевая Анна Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1974
Дочь: Браун Марина Александровна
Отец ребёнка: Ковалев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
10.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалев Александр Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.08.2023