(Туманова) Васса Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туманова) Васса Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Василий Алексеев

Смерть
Неизвестно

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