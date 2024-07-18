(Туманова) Васса Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туманов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туманов Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно