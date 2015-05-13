Хорошев Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.2015
Дочь: Хорошева София Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности