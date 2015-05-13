Хорошев Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошев Алексей Сергеевич

Хорошев Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.2015

Дочь: Хорошева София Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.2021

Сын: Хорошев Лев Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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