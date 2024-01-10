Ahlbert Liso — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ahlbert Liso

Место рождения

Sallajöggi/Salajõe

Дата рождения

Около 1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Sallajöggi/Salajõe
Работа или профессия
Неизвестно
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