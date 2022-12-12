Молотов Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Молотов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Молотова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молотова Настасья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно