Молотов Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молотов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1781 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Молотов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Молотова Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молотова Настасья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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