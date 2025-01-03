Казаков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1926
Дата смерти14.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакова (Кувыкина) Нина
Рождение ребёнка
25.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова (Кувыкина) Нина
Рождение ребёнка
25.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова (Кувыкина) Нина
Смерть
14.12.1989