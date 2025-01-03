Казаков Иван 25.08.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казаков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1926

Дата смерти

14.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова (Кувыкина) Нина

Рождение ребёнка
25.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова (Кувыкина) Нина

Рождение ребёнка
25.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова (Кувыкина) Нина

Смерть
14.12.1989

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