Пилецкая (Грибкова) Елизавета Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилецкая (Грибкова) Елизавета Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грибков Лазарь Гаврилов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилецкий Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
24.01.1886 ст.

Сын: Пилецкий Федор Трофимов

Отец ребёнка: Пилецкий Трофим Яковлевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Пилецкая) Евдокия Лазарева

Отец ребёнка: Пилецкий Трофим Яковлевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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