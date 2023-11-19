Пилецкая (Грибкова) Елизавета Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грибков Лазарь Гаврилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Пилецкий Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Пилецкая) Евдокия Лазарева
Отец ребёнка: Пилецкий Трофим Яковлевич
Смерть
Неизвестно