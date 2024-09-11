Митюков Прокофий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митюков Павел
Мать: не указана
Смерть
01.01.1850
Рождение ребёнка
?.01.1868
Сын: Митюков Демитрий Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1874
Сын: Митюков Трофим Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Род
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Митюков Димитрий Прокофьевич 2-Ой
Мать ребёнка: Митюкова Мать Мама