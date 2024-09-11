Митюков Прокофий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюков Прокофий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митюков Павел

Мать: не указана

Смерть
01.01.1850
Рождение ребёнка
?.01.1868

Сын: Митюков Демитрий Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1874

Сын: Митюков Трофим Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Род
Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Митюков Димитрий Прокофьевич 2-Ой

Мать ребёнка: Митюкова Мать Мама

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

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