Урываева Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1880
Дочь: Воробьева (Урываева) Мария Глебовна
Отец ребёнка: Урываев Глеб Степанович
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1900
Дочь: Еремеева (Урываева) Александра Глебовна
Отец ребёнка: Урываев Глеб Степанович
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1901
Дочь: Скоробогатова (Урываева) Прасковья Глебовна
Отец ребёнка: Урываев Глеб Степанович
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Тернова (Урываева) Валентина Глебовна
Отец ребёнка: Урываев Глеб Степанович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Урываев Глеб Степанович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Проскурникова (Урываева) Софья Глебовна
Отец ребёнка: Урываев Глеб Степанович
Смерть
Неизвестно