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Урываева Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1880

Дочь: Воробьева (Урываева) Мария Глебовна

Отец ребёнка: Урываев Глеб Степанович

Рождение ребёнка
Между 1881 и 1900

Дочь: Еремеева (Урываева) Александра Глебовна

Отец ребёнка: Урываев Глеб Степанович

Рождение ребёнка
Между 1881 и 1901

Дочь: Скоробогатова (Урываева) Прасковья Глебовна

Отец ребёнка: Урываев Глеб Степанович

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Тернова (Урываева) Валентина Глебовна

Отец ребёнка: Урываев Глеб Степанович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Урываев Иван Глебович

Отец ребёнка: Урываев Глеб Степанович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Проскурникова (Урываева) Софья Глебовна

Отец ребёнка: Урываев Глеб Степанович

Смерть
Неизвестно

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