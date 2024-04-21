Сотников Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Сотникова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотников Фёдор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Сотникова Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Сотникова Александра Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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