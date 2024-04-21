Сотников Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Сотникова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сотников Фёдор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Сотникова Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Сотникова Александра Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно