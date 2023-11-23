(Кедрова) Олимпиада Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева (Кедрова) Юлия Евлампиевна
Отец ребёнка: Кедров Евлампий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Кедрова) Александра Евлампиева
Отец ребёнка: Кедров Евлампий Андреев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кедров Николай Евлампиевич
Отец ребёнка: Кедров Евлампий Андреев