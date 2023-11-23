(Кедрова) Олимпиада Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кедрова) Олимпиада Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева (Кедрова) Юлия Евлампиевна

Отец ребёнка: Кедров Евлампий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кедров Евлампий Андреев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Кедрова) Александра Евлампиева

Отец ребёнка: Кедров Евлампий Андреев

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кедров Николай Евлампиевич

Отец ребёнка: Кедров Евлампий Андреев

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