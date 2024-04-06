Орлов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Алиса Вячеславовна

Мать ребёнка: Орлова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Владислав Вячеславович

Мать ребёнка: Орлова Марина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Марина Алексеевна

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