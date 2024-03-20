Weisse (Von Rehbinder) Olga Pauline
Место рожденияКурск
Дата рождения27.10.1823
Дата смерти28.08.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.06.1843
Астрахань
Рождение ребёнка
02.11.1848
Сын: Von Weisse Bernhard Eduard (Борис Богданович)
Отец ребёнка: Weisse Johann Gottfried
Dzendzivl, Gouv. Grodno, Russia
Рождение ребёнка
03.03.1851
Сын: Von Weisse Otto Friedrich
Отец ребёнка: Weisse Johann Gottfried
Белая Гора, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1853
Дочь: Osse Helene Augusta
Отец ребёнка: Weisse Johann Gottfried
Novgorod
Смерть
28.08.1899
Ревель, Российская Империя