Weisse (Von Rehbinder) Olga Pauline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Weisse (Von Rehbinder) Olga Pauline

Место рождения

Курск

Дата рождения

27.10.1823

Дата смерти

28.08.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск
Бракосочетание
11.06.1843

Муж: Weisse Johann Gottfried

Астрахань
Рождение ребёнка
02.11.1848

Сын: Von Weisse Bernhard Eduard (Борис Богданович)

Отец ребёнка: Weisse Johann Gottfried

Dzendzivl, Gouv. Grodno, Russia
Рождение ребёнка
03.03.1851

Сын: Von Weisse Otto Friedrich

Отец ребёнка: Weisse Johann Gottfried

Белая Гора, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1853

Дочь: Osse Helene Augusta

Отец ребёнка: Weisse Johann Gottfried

Novgorod
Смерть
28.08.1899
Ревель, Российская Империя
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