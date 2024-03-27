Кильсимбаев Галим Хайбуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильсимбаев Галим Хайбуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Кильчимбаев Хайбулла Абдуллович

Мать: Миннур Габидулловна

Рождение ребёнка
17.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
Кананико́льское — село в Зилаирском районе Башкортостана
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