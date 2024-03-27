Кильсимбаев Галим Хайбуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
17.06.1950
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1953
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
Кананико́льское — село в Зилаирском районе Башкортостана